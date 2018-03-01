В ролике о новом оружии РФ увидели кадры 7-летней давности

В демонстрации нового оружия РФ показали кадры из фильма о ракете «Сатана»

На кадрах была продемонстрирована шахтная установка, из которой стартовала ракета «Сармат». В полете боевой блок ракеты разделяется на несколько боеголовок.

В видеопрезентации был использован материал, посвященный предшественнице «Сармата» — ракете «Сатана». В эфире Первого канала в 2011 году были показаны те же кадры разделения ракеты на несколько боеголовок.

Как заявил Владимир Путин, возможности «Сармата» практически не ограничены: ракета может пересечь Северный и Южный полюсы, а кроме того, обычные системы ПРО против нее бессильны.