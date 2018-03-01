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В ролике о новом оружии РФ увидели кадры 7-летней давности
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В демонстрации нового оружия РФ показали кадры из фильма о ракете «Сатана» 

Рамблер 4 часа назад
Фото: кадр YouTube
При демонстрации кадров испытаний новейшей боевой ракеты «Сармат» во время оглашения послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию были использованы отрывки из фильма 7-летней давности. Об этом пишет The Republic.
На кадрах была продемонстрирована шахтная установка, из которой стартовала ракета «Сармат». В полете боевой блок ракеты разделяется на несколько боеголовок.
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В видеопрезентации был использован материал, посвященный предшественнице «Сармата» — ракете «Сатана». В эфире Первого канала в 2011 году были показаны те же кадры разделения ракеты на несколько боеголовок.
Как заявил Владимир Путин, возможности «Сармата» практически не ограничены: ракета может пересечь Северный и Южный полюсы, а кроме того, обычные системы ПРО против нее бессильны.
 Ещё 3 источника 
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