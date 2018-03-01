Беспилотник РФ назвали угрозой системам ПВО США

Российский беспилотник назвали угрозой системам ПВО США

«Известно, что трудно сбить снаряд, летящий на небольшой высоте, но высокой скорости, — говорит аналитик. — Такой беспилотник способен преодолевать систему противовоздушной обороны и наносить удары по радарам и ракетным установкам». Создаваемый российский сверхзвуковой самолет-беспилотник предназначен для нанесения ударов по объектам ПВО (противовоздушной обороны) противника, сообщил The National Interest американский военный эксперт Самуэль Бендетт.

Эксперт заявил, что для проникновения в зону действия систем противовоздушной обороны противника российские военные также могут использовать беспилотники со стелс-технологией.

Бендетт полагает, что прототип нового оружия Россия представит в 2018 году. По его мнению, «такой беспилотник станет российским ответом на американскую линейку беспилотников MALE и HALE, которые еще недавно доминировали в небе по всему миру», в связи с чем США «необходимо продолжать инвестировать в системы ПВО».

В феврале 2018 года стало известно, что в России ведутся разработки беспилотного комплекса большой дальности, который будет способен выполнять автоматический маловысотный сверхзвуковой полет и получит управляемые и неуправляемые средства поражения.

Беспилотники HALE (High-Altitude Long Endurance) отличает возможность длительного нахождения в автономном полете на больших высотах (как правило до 20 километров). К ним относится, в частности, дрон RQ-4 Global Hawk. Аппараты MALE (Medium-altitude long-endurance) рассчитаны на полет на средних высотах (3-9 километров). К таким дронам относится, например, MQ-1 Predator.