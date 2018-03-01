Пентагон «осадил» Порошенко после слов об оружии

Пентагон счел преждевременным заявление Порошенко о поставках оружия Киеву

"По поводу поставок вооружений преждевременно говорить о том, когда это будет", — сказал РИА Новости представитель пресс-службы Пентагона. Министерство обороны США не комментирует заявления президента Украины о поставках американского оружия в ближайшие недели.

Порошенко в среду заявил, что первая партия оборонительного оружия из США поступит на Украину уже через несколько недель. Он добавил, что в этом году ожидается целый ряд поставок.