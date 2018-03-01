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Пентагон «осадил» Порошенко после слов об оружии
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Пентагон счел преждевременным заявление Порошенко о поставках оружия Киеву 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Министерство обороны США не комментирует заявления президента Украины о поставках американского оружия в ближайшие недели.
"По поводу поставок вооружений преждевременно говорить о том, когда это будет", — сказал РИА Новости представитель пресс-службы Пентагона.
Порошенко в среду заявил, что первая партия оборонительного оружия из США поступит на Украину уже через несколько недель. Он добавил, что в этом году ожидается целый ряд поставок.
Разрешение на поставки оружия на Украину администрация США приняла в конце 2017 года. В частности, речь может идти о противотанковых комплексах Javelin и снайперских винтовках. Россия выступает против таких поставок, опасаясь, что они спровоцируют обострение конфликта в Донбассе.
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