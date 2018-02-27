Американские ракеты стали неуязвимыми

Американская корпорация Lockheed Martin устранила радиоэлектронную уязвимость новых ракет класса «воздух-земля» JAGM (Joint Air-to-Ground Missile), сообщили Defense News в Пентагоне

Корпорация исправила недочеты, перечисленные в докладе управления по оперативным испытаниям и оценке, подведомственному Минобороны США. В документе, в частности, отмечались уязвимость программного обеспечения JAGM, позволяющая перехватить управление ракетой противнику, и проблемы с точностью поражения маневрирующей цели.

Единая JAGM должна заменить BGM-71 TOW (противотанковая ракета), AGM-114 Hellfire (ракетой оснащаются вертолеты огневой поддержки и беспилотники) и AGM-65 Maverick (высокоточная тактическая ракета).

Решение о производстве нового оружия Пентагон может принять в мае 2018 года. Оперативное развертывание предполагается в 2019 году. В 2019-2023 годы американские военные получат 6 741 ракету JAGM на общую сумму 1,6 миллиарда долларов.