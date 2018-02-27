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США оценили силу российского «Терминатора»
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США оценили силу российского «Терминатора» 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: Виталий Кузьмин
Боевая машина огневой поддержки «Терминатор», созданная на основе советского «Объекта 781», является одним из мощнейших и интересных образцов, которые поступят на вооружение российских военных, сообщает The National Interest.
Ссылаясь на тендерную документацию «Уралвагонзавода», производящего «Терминаторы», которые на стадии разработки получили название «Объект 199», издание отмечает, что в 2018 году российские военные должны получить 12 таких машин.
The National Interest пишет, что устройство новейших российских боевых машин огневой поддержки основано на конструкции «Объекта 781», а интерес к такой технике в СССР возродился во время афганской войны, а в России — после первой чеченской кампании.
Сообщается, что создаваемые на основе «Объекта 781» новые «Терминаторы» получат современное вооружение. «Текущий боевая машина огневой поддержки обеспечивает превосходную противотанковую оборону; она имеет четыре готовые к пуску ракеты, по сравнению с двумя на "Объекте 781". Ракеты на текущей машине также более современны, чем ракеты на "Объекте 781"», — отмечает журнал.
Современный образец «Терминатора», впервые показанный в 2013 году, выполнен на шасси Т-72. Машина массой 44 тонны вооружена двумя 30-миллиметровыми автоматическими пушками 2А42, 7,62-миллиметровым танковым пулеметом Калашникова, а также четырьмя пусковыми контейнерами для управляемых ракет семейства 9М120 (комплекс «Атака») и двумя автоматическими 30-миллиметровыми гранатометами АГ-17Д. Боевая машина также испытана в Сирии.
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