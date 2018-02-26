Военные перевернули гаубицу

Военные в Калининграде перевернули артиллерийскую гаубицу

Самоходная артиллерийская гаубица «Акация» завалилась на крышу при транспортировке. Видеозапись инцидента опубликовал Telegram-канал Mash.

ЧП произошло в городе Черняховск Калининградской области. Заезжая на танковый транспортер, водитель САУ не справился с управлением. Машина рухнула с подъемника, завалилась на бок, а затем перевернулась на крышу.

Никто из членов экипажа не пострадал.

В 2015 году на соревнованиях по танковому биатлону в подмосковном Алабине перевернулся танк Т-72Б3 команды Кувейта. Во время подготовки к соревнованию один из экипажей не справился с управлением, танк Т-72Б3 не вписался в поворот и перевернулся.