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Военные перевернули гаубицу
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Военные в Калининграде перевернули артиллерийскую гаубицу 

Рамблер 3 часа назад
Самоходная артиллерийская гаубица «Акация» завалилась на крышу при транспортировке. Видеозапись инцидента опубликовал Telegram-канал Mash.
ЧП произошло в городе Черняховск Калининградской области. Заезжая на танковый транспортер, водитель САУ не справился с управлением. Машина рухнула с подъемника, завалилась на бок, а затем перевернулась на крышу.
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Никто из членов экипажа не пострадал.
В 2015 году на соревнованиях по танковому биатлону в подмосковном Алабине перевернулся танк Т-72Б3 команды Кувейта. Во время подготовки к соревнованию один из экипажей не справился с управлением, танк Т-72Б3 не вписался в поворот и перевернулся.
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