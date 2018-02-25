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«Воскрешение» «Королевского тигра» показали на видео
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Возрождение «Королевского тигра» попало на видео 

Рамблер 3 часа назад
Российский военный эксперт Алексей Хлопотов опубликовал несколько видеороликов, на которых реставраторы-энтузиасты восстанавливают немецкий тяжелый танк Panzerkampfwagen VI Ausf.
«Предлагаю пару коротких роликов от нашего немецкого друга — Уве Харнака по ремонту "Королевского тигра" в музее швейцарской армии в Фулле», — написал он.
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Работы ведутся в Швейцарском военном музее в коммуне Фулль-Ройенталь. Музей расположен в двух цехах бывшего химического предприятия. Танк был передан туда в 2006 году. Несмотря на внешнюю сохранность, внутри он заметно изъеден ржавчиной. Реставраторы надеются довести машину до ходового состояния.
Тяжёлый немецкий танк Тигр 2, также известный как Королевский Тигр, задумывался как несокрушимое оружие вермахта, он производился серийно с марта 1944 года до апреля 1945-го. Всего было выпущено 489 танков. По плану должно было быть изготовлено 1237. На машину поставили новую 88-миллиметровую пушкой, которая была способна поразить огнем все танки противника. Она была защищена толстыми листами брони, расположенными под большими углами наклона, но это сильно утяжелило танк и вкупе с недостаточной мощностью двигателя сделало менее надежным.
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