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В Тунисе задержали корабль с оружием из РФ
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В Тунисе задержали корабль с оружием из России 

Lenta.ru 6 часов назад
Фото: shipspotting.com
Власти Туниса задержали корабль с военной техникой и аммуницией, вышедший из порта Новороссийска. Об этом сообщают Maritime Bulletin и агентство Agenzia Nova.
По данным Maritime Bulletin, судно Ural под флагом Панамы направлялось в Камерун. Оператор корабля — турецкая компания.
В тунисский порт Сфакс корабль прибыл на ремонт. При осмотре таможня обнаружила 24 контейнера с БМП, бульдозерами, военной униформой, рации и оборудование спутниковой связи, пишет Agenzia Nova.
Агентство утверждает, что власти проверяют экипаж судна на причастность к терроризму.
Maritime Bulletin называет маршрут Ural странным: оно пересекло Ионическое море, чего не требуется, если идти в Камерун, затем подошло к побережью Ливии, после чего отправилось в Сфакс. Agenzia Nova также пишет, что такой маршрут вызвал подозрение в Тунисе.
В январе африканский сухогруз протаранил шедший в Сирию российский военный корабль «Ямал». Судно ранее неоднократно доставляло в арабскую республику грузы, в том числе боеприпасы.
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