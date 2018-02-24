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В Сирию прилетели еще два Су-57
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СМИ: в Сирию прилетели еще два Су-57 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Еще два истребителя пятого поколения Су-57 прибыли на российскую базу в Хмеймим, теперь там находятся четыре самолета этой модели, пишет Sputnik Arabic со ссылкой на местные СМИ.
В четверг СМИ со ссылкой на социальные сети сообщали о приземлении в Хмеймиме двух Су-57. Официального подтверждения этой информации нет. Глава комиссии Госдумы по правовому обеспечению развития организаций ОПК ладимир Гутенев, комментируя эту информацию, заявил, что появление передовых российских истребителей в Сирии станет сдерживающими фактором "для самолетов сопредельных государств, которые периодически залетают" на территорию Сирии.
>> Раскрыты цели прибытия двух Су-57 в Сирию
Ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Василий Кашин в интервью National Interest предположил, что главная цель Су-57 в Сирии заключается в испытании радиолокационного оборудования в условиях, приближенных к боевым.
Су-57 (ранее известен как ПАК ФА) — российский истребитель пятого поколения. Впервые поднялся в воздух в 2010 году. Как сообщал ранее глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь, первая серийная партия из 12 машин должна быть поставлена ВКС России в 2019 году.
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