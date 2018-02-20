Российская ракета заинтересовала Трампа

Трамп поручил подготовить отчет о возможных нарушениях Россией СНВ-3 и РСМД

Поручение госсекретарю Рексу Тиллерсону, министру обороны Джеймсу Мэттису и председателю объединенного комитета начальников штабов США генералу Джозефу Данфорду дано в соответствии с законом об оборонном бюджете страны на 2018 год.

В разделе 1245 данного закона предусмотрено, что президент и упомянутые руководители ведомств должны в течение 90 дней со дня принятия бюджета (с 12 декабря 2017 года — ред.) подготовить отчет относительно "российской баллистической ракеты RS-26". Отчет должен содержать выводы о том, подпадает ли данная ракета под положения договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) или нарушает положения договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

В первом случае необходимо выяснить, согласна ли Россия включить ракету под ограничения, предусмотренные СНВ-3, и раскрыть информацию о ней. Во втором случае правительство США должно будет подготовить предложения по дальнейшим действиям в связи с нарушением Россией договора РСМД.

В оборонном бюджете США на 2018 год уже заложено финансирование научно-технических работ по разработке ракеты среднего радиуса действия, которые бы не нарушали положения договора РСМД.

РС-26 "Рубеж" — российский подвижный грунтовый ракетный комплекс, оснащенный межконтинентальной баллистической ракетой. РС-26 является развитием проекта ракетного комплекса РС-24 "Ярс" (с новыми управляемыми боевыми блоками для прорыва противоракетной обороны, поэтому комплекс РС-26 зачастую называется "убийцей ПРО" — тем самым подразумевается, что его боевые блоки не в состоянии перехватить ни существующая, ни перспективная система противоракетной обороны). Тактико-технические характеристики РС-26 не раскрываются.

Договор РСМД был подписан 8 декабря 1987 года во время визита советского лидера Михаила Горбачева в Вашингтон. Впервые под сокращение попал целый класс ракетного вооружения с дальностью поражения от 500 до 1000 и от 1000 до 5500 километров.

Договор СНВ-3, подписанный Россией и США в 2010 году, вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Соглашение обязывает Россию и США обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год.