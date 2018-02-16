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Новые российские танки оказались переделкой из старых машин
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Новые российские танки оказались переделкой из старых машин 

Lenta.ru 6 часов назад
Фото: РИА Новости
В сети обратили внимание на тендерную документацию «Уралвагонзавода», из которой выяснились детали контрактов с Минобороны России по поставкам новых танков Т-90М и боевых машин «Терминатор». Об этом пишет военный блог bmpd, выходящий под эгидой Центра анализа стратегий и технологий.
Из материалов следует, что в 2018-2019 годах планируется поставка 30 Т-90М, однако лишь 10 из них будут машинами новой постройки. Остальные 20 будут получены путем капитального ремонта и модернизации из танков Т-90. «Предполагаю, из числа тех, что были замучены в Сирии», — заметил военный эксперт Алексей Хлопотов.
Помимо этого, можно сделать вывод, что на 2018 год намечена поставка 12 «Терминаторов». Также пакет контрактов включает в себя модернизацию 62 танков Т-80Б до уровня Т-80БВМ. Они будут поставлены военным по 31 единице в 2018 и 2019 годах.
О скорой передаче заказчику первой партии Т-90М сообщалось 31 января, а контракт на их поставку был заключен в августе 2017 года. На этих этапах ни Минобороны, ни «Уралвагонзавод» не раскрывали информацию о том, что лишь треть данных танков будет построена с нуля. Общий объем заказа на бронетехнику тогда превысил 24 миллиарда рублей.
Т-90М представляет собой адаптацию прежних проектов глубокой модернизации Т-90 (Т-90АМ) под требования российских военных. В числе визуально заметных отличий — иная конструкция бортовых экранов, дополнительное экранирование лобовой проекции башни, новая конструкция встроенной динамической защиты.
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