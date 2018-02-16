ВМФ РФ выпустил по ИГ в Сирии более 100 ракет

Российский флот выпустил по ИГ в Сирии более 100 крылатых ракет

Кроме того, по его словам, в рамках действий корабельной авианосной группы было произведено «более 400 боевых вылетов с поражением более 1 тыс. 250 целей», пишет «Красная Звезда».

Королев отметил, что российский флот «приобрел неоценимый практический опыт боевых действий».

Российскому флоту, по его словам, удалось эффективно действовать с целью снижения угрозы морского пиратства в районе Аденского залива и Африканского Рога, передает РИА «Новости»

Он также сообщил, что уровень оснащения самой современной техникой береговых подразделений ВМФ достиг 96% благодаря ракетным комплексам «Бал» и «Бастион».

Показатель наплаванности в ВМФ вырос в два раза за последние пять лет, а «среднее время выполнения задач экипажами подводных лодок и кораблей в море возросло почти на треть», сказал он, отметив, что до 100 кораблей и судов ВМФ России присутствуют в различных морях и океанах.

По словам Королева, за последние пять лет для ВМФ были построены 64 боевых корабля и катера.