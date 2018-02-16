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ВМФ РФ выпустил по ИГ в Сирии более 100 ракет
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Российский флот выпустил по ИГ в Сирии более 100 крылатых ракет 

Деловая газета «Взгляд» 6 часов назад
Фото: ТАСС
За время операции в Сирии ВМФ России выпустил по боевикам террористической организации «Исламское государство» свыше 100 крылатых ракет, сообщил главком ВМФ адмирал Владимир Королев.
Кроме того, по его словам, в рамках действий корабельной авианосной группы было произведено «более 400 боевых вылетов с поражением более 1 тыс. 250 целей», пишет «Красная Звезда».
Королев отметил, что российский флот «приобрел неоценимый практический опыт боевых действий».
Российскому флоту, по его словам, удалось эффективно действовать с целью снижения угрозы морского пиратства в районе Аденского залива и Африканского Рога, передает РИА «Новости».
Он также сообщил, что уровень оснащения самой современной техникой береговых подразделений ВМФ достиг 96% благодаря ракетным комплексам «Бал» и «Бастион».
Показатель наплаванности в ВМФ вырос в два раза за последние пять лет, а «среднее время выполнения задач экипажами подводных лодок и кораблей в море возросло почти на треть», сказал он, отметив, что до 100 кораблей и судов ВМФ России присутствуют в различных морях и океанах.
По словам Королева, за последние пять лет для ВМФ были построены 64 боевых корабля и катера.
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