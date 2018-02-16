Госдеп прокомментировал покупку Турцией С-400 у РФ

«Мы не хотим предрекать санкции, но я буду очень удивлена, если в будущем санкции не будут введены», — заявила она.

Ее попросили прокомментировать тот факт, что США все еще не предприняли никаких шагов против тех, кто не соблюдает американский закон о санкциях. Науэрт ответила, что США продолжают работу над выявлением иностранных и американских компаний, нарушивших положения закона о санкциях против России, «процесс только начался», над ним работают «сотни человек».