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Госдеп прокомментировал покупку Турцией С-400 у РФ
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Госдеп прокомментировал покупку Турцией С-400 в контексте санкций 

Деловая газета «Взгляд» 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Глава пресс-службы госдепартамента США Хезер Науэрт прокомментировала вопрос о покупке Анкарой российских ЗРК С-400 в контексте введенных против России американских санкций.
Науэрт заявила, что «не знает точно», нарушает ли эта сделка закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций». Представитель Госдепа также не знает, «каков статус» соглашения.
«Я не думаю, что уже подписано», — приводит ее слова ТАСС.
Науэрт сказала, что Анкара, согласно договоренностям, должна приобретать «вооружения, которые оперативно совместимы» с системами НАТО. В Госдепе подчеркнули, что С-400 таковыми не являются.
Ее попросили прокомментировать тот факт, что США все еще не предприняли никаких шагов против тех, кто не соблюдает американский закон о санкциях. Науэрт ответила, что США продолжают работу над выявлением иностранных и американских компаний, нарушивших положения закона о санкциях против России, «процесс только начался», над ним работают «сотни человек».
«Мы не хотим предрекать санкции, но я буду очень удивлена, если в будущем санкции не будут введены», — заявила она.
Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала обстоятельства, по которым Анкара решила приобрести российские комплексы ПВО. Военно-дипломатический источник сообщил, что «по завершении поставки первого полка в мае-июне 2020 года стороны в том же году планируют подписать новый контракт на поставку Турции второго полкового комплекта С-400 в 2021 году».
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