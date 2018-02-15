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Гранаты расстреляли из пистолета Макарова
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Гранаты расстреляли из пистолета Макарова 

Lenta.ru 2 часа назад
Проект WarGonzo, активно освещающий вооруженный конфликт в Донбассе, продемонстрировал, что произойдет, если обстрелять гранаты РКГ, РГД и РГН из пистолета Макарова. Помимо этого, в эксперименте задействовали пластид.
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Через кусок пластида пуля прошла беспрепятственно. РКГ (ручная кумулятивная граната) была пробита с одной стороны, но пуля осталась внутри нее. РГН (ручная граната наступательная) раскололась пополам, а РГД (ручная граната дистанционная) выдержала попадание.
Ранее в WarGonzo показали, что произойдет с гранатой Ф-1, если положить ее в работающую стиральную машину. Несколько минут ничего не происходило, но когда устройство перевели в режим отжима, «лимонка» взорвалась.
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