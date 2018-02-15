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В ДНР превратили автомат в зенитную установку
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В ДНР превратили автомат в зенитную установку 

Рамблер 8 часов назад
Вооруженные силы ДНР получили на вооружение приспособление «Артем», которое позволяет стрелять из автомата Калашникова боеприпасами от зенитной установки 23-го калибра. Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo.
Отмечается, что специальное устройство создали работники военно-промышленного комплекса самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Кроме того, канал опубликовал первые кадры испытаний «Артема». На них боец ДНР показал, как сильно отличаются по размеру обычные патроны для «Калашникова» от боеприпасов 23-го калибра, а также выстрелил сам и позволил сделать это журналисту.
Ранее работники ВПК ДНР создали самую крупнокалиберную в мире снайперскую винтовку «Сепаратист», а также антиснайперскую винтовку, пистолет, миномет и военный беспилотник.
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