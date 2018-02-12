США перебросят в Европу военную технику на $1,3 млрд

США планируют направить в Европу военную технику на $1,3 млрд

В Соединенных Штатах Америки заявили о планах направить в 2019 году в Европу военную технику на 1,3 миллиарда долларов.

«40 танков Abrams на сумму $455 миллионов, 62 ракеты MSE на $250 миллионов, 66 многоцелевых бронетранспортеров AMPV на $230 миллионов, 61 бронемашину пехоты Bradley, а также ракеты HIMARS на $171 миллион», — приводит РИА Новости слова заместителя руководителя управления бюджетного планирования Сухопутных войск ВС США Дэвиса Уэлша. США в 2019 году намерены направить в Европу военную технику на $1,3 млрд

Однако не уточняется, в какие именно страны будет отправлено вооружение.