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США перебросят в Европу военную технику на $1,3 млрд
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США планируют направить в Европу военную технику на $1,3 млрд 

ТК «Звезда» 8 часов назад
Фото: army.mil
В Соединенных Штатах Америки заявили о планах направить в 2019 году в Европу военную технику на 1,3 миллиарда долларов.
США в 2019 году намерены направить в Европу военную технику на $1,3 млрд
«40 танков Abrams на сумму $455 миллионов, 62 ракеты MSE на $250 миллионов, 66 многоцелевых бронетранспортеров AMPV на $230 миллионов, 61 бронемашину пехоты Bradley, а также ракеты HIMARS на $171 миллион», — приводит РИА Новости слова заместителя руководителя управления бюджетного планирования Сухопутных войск ВС США Дэвиса Уэлша.
Однако не уточняется, в какие именно страны будет отправлено вооружение.
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