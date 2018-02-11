Уникальное фото Ту-95МС взорвало Сеть

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Минобороны показало уникальное фото летящего ракетоносца Ту-95МС 

Российская Газета 1 час назад
Министерство обороны России опубликовало уникальную фотографию полета в облаках стратегического турбовинтового бомбардировщика-ракетоносца Ту-95МС.
Самолет, который в НАТО называют Bear — "Медведь", буквально разрезает плотные облака и оставляет за собой след, похожий на глубокую траншею. Фотография стратегического бомбардировщика вызвала массу эмоций у пользователей интернета. Большинство выражали свое одобрение и не скрывали восторга.
"Действительно, потрясающе! А еще и наглядный курс аэродинамики", — написал Андрей Бондарчук.
"Несколько раз рыбачил "по курсу" заходящих на посадку. После прохождения самолета, пирамидальные тополя, примерно, через секунд 40 начинали шуметь кронами, как при сильном ветре", — высказался Антон Горелкин.
Отметим, что после модернизированный бомбардировщик Ту-95МС — носитель крылатых ракет большой дальности Х-55. Длина самолета около 50 метров, столько же достигает размах крыльев. Максимальная взлетная масса — 185 тонн. Один из самых быстрых винтовых самолетов, он способен развить максимальную скорость 830 километров в час.
Самолеты дальней авиации ВКС России активно применялись против боевиков в Сирии.
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