Глава Ростеха: обновленная ядерная доктрина США приведет к новой гонке вооружений

"Соединенные Штаты принимают новую программу (обновленную ядерную доктрину — прим. ТАСС). Она не приведет к улучшению ситуации в мире. Это приведет к очередной гонке вооружений, потому что нам придется делать то же самое, что и американцы. [Стороны] будут продолжать наращивать и наращивать [ядерные вооружения], и тогда будет достаточно малой искры", — подчеркнул глава Ростеха. Обновленная ядерная доктрина США приведет к гонке вооружений, а не к улучшению ситуации в мире. Такое мнение высказал глава Ростеха Сергей Чемезов в опубликованном в субботу интервью газете The Washington Post

По его словам, в результате "с таким количеством оружия в мире как сегодня победителей не будет". "Мир будет уничтожен", — предостерег Чемезов.

Он подчеркнул, что именно Россия "предложила начать переговоры о сокращении ядерного оружия". "Но никто не занимается этим", — отметил глава Ростеха. Он считает, что "чем скорее установятся нормальные отношения между Россией и Америкой, тем лучше будет для мира".

2 февраля администрация президента Дональда Трампа представила новую ядерную доктрину, в которой говорится о том, что США не намерены отказываться от ядерного оружия — особенно в условиях "модернизации Россией своего ядерного потенциала". В предисловии к документу глава Пентагона Джеймс Мэттис отметил, что Россия выработала военную стратегию, предусматривающую "ядерную эскалацию" для решения поставленных задач. По словам Мэттиса, США необходимо в следующие 10 с лишним лет более чем в два раза увеличить объем расходов на арсенал ядерного сдерживания — поддержание в боеготовности нынешних систем и разработку новых.

Составители документа заявляют, что Россия имеет "значительные преимущества" перед США и их союзниками в сфере производства стратегического и тактического ядерного оружия, активно модернизирует свой атомный арсенал и создает "новые ядерные боезаряды и пусковые установки". В доктрине также утверждается, что Москва отклоняет предложения США о проведении нового раунда сокращений ядерных вооружений.