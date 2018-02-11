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«Ядерная доктрина США приведет к новой гонке вооружений»
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Глава Ростеха: обновленная ядерная доктрина США приведет к новой гонке вооружений 

РИА Новости 7 часов назад
Фото: ТАСС
Обновленная ядерная доктрина США приведет к гонке вооружений, а не к улучшению ситуации в мире. Такое мнение высказал глава Ростеха Сергей Чемезов в опубликованном в субботу интервью газете The Washington Post.
"Соединенные Штаты принимают новую программу (обновленную ядерную доктрину — прим. ТАСС). Она не приведет к улучшению ситуации в мире. Это приведет к очередной гонке вооружений, потому что нам придется делать то же самое, что и американцы. [Стороны] будут продолжать наращивать и наращивать [ядерные вооружения], и тогда будет достаточно малой искры", — подчеркнул глава Ростеха.
По его словам, в результате "с таким количеством оружия в мире как сегодня победителей не будет". "Мир будет уничтожен", — предостерег Чемезов.
Он подчеркнул, что именно Россия "предложила начать переговоры о сокращении ядерного оружия". "Но никто не занимается этим", — отметил глава Ростеха. Он считает, что "чем скорее установятся нормальные отношения между Россией и Америкой, тем лучше будет для мира".
2 февраля администрация президента Дональда Трампа представила новую ядерную доктрину, в которой говорится о том, что США не намерены отказываться от ядерного оружия — особенно в условиях "модернизации Россией своего ядерного потенциала". В предисловии к документу глава Пентагона Джеймс Мэттис отметил, что Россия выработала военную стратегию, предусматривающую "ядерную эскалацию" для решения поставленных задач. По словам Мэттиса, США необходимо в следующие 10 с лишним лет более чем в два раза увеличить объем расходов на арсенал ядерного сдерживания — поддержание в боеготовности нынешних систем и разработку новых.
Составители документа заявляют, что Россия имеет "значительные преимущества" перед США и их союзниками в сфере производства стратегического и тактического ядерного оружия, активно модернизирует свой атомный арсенал и создает "новые ядерные боезаряды и пусковые установки". В доктрине также утверждается, что Москва отклоняет предложения США о проведении нового раунда сокращений ядерных вооружений.
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