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Названо «идеальное оружие» США против подлодок РФ
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NI рассказал об «идеальном оружии» США против российских подлодок 

РИА Новости 7 часов назад
Фото: © РИА Новости / Игорь Зарембо
Научно-исследовательское управление ВМС США получило в конце января беспилотное судно, способное отслеживать бесшумные подводные лодки, пишет National Interest.
Судно "Морской охотник", переданное американским военным в рамках программы по созданию беспилотных кораблей для отслеживания относительно бесшумных дизель-электрических подводных лодок (ACTUV), составляет в длину 40 метров и способно развивать скорость в 27 узлов (50 километров в час). Издание отмечает, что данное судно является самым большим в мире беспилотным кораблем.
Военные полагают, что "Морской охотник" может стать первым образцом в новом классе судов, способных преодолевать огромные расстояния без единого члена экипажа на борту. По мнению экспертов, относительная дешевизна в эксплуатации по сравнению с традиционными эскадренными миноносцами является одним из преимуществ "Морского охотника". Ежедневное обслуживание беспилотного корабля обойдется ВМС США в 15-20 тысяч долларов, в то время как эскадренный миноносец требует ежедневных затрат в размере 700 тысяч долларов.
Принимая во внимание увеличение количества подлодок возможных противников, улучшение противолодочной обороны США, как пишет NI, является неотложной задачей, стоящей перед американскими военными. По некоторым подсчетам, общее количество китайских дизель-электрических подлодок к 2030 году достигнет 75 единиц, при этом многие из них будут соответствовать передовым стандартам. NI также отмечает успехи России в создании подводного флота, разрушенного после окончания "холодной войны".
По мнению экспертов, "Морской охотник" может быть принят на вооружение ВМС США уже в этом году. Кроме того, в декабре прошлого года американский флот заключил контракт на создание еще одного беспилотного корабля под предварительным названием "Морской охотник-2".
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 Ещё 4 источника 
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