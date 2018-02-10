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Российский Су-35 сравнили с американским F-35
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NI сравнил российский Су-35 с американским F-35 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: Объединенная авиастроительная корпорация
National Interest сравнил российский истребитель четвертого поколения Су-35 с американскими боевыми самолетами-невидимками пятого поколения.
По мнению американских аналитиков, Су-35 абсолютно не уступает истребителям четвертого поколения западного производства. Однако NI задается вопросом о способности российского воздушного судна противостоять боевым самолетам пятого поколения, в частности F-22 и F-35.
Для сравнения издание анализирует боевые действия с участием Су-35 на дальнем и ближнем расстояниях. Как полагают эксперты, скорость, системы радиоподавления и вооружения позволяют российскому воздушному судну успешно вести безвизуальный бой. В ближнем же бою Су-35 получает преимущество за счет своей маневренности.
В связи с этим NI отмечает, что F-35 столкнется с трудностями в ближнем бою с более маневренным и быстрым Су-35, а решающим фактором в дуэли двух этих боевых самолетов станет способность российского истребителя быстро обнаружить своего противника и приблизиться к нему на необходимое расстояние. Однако издание предполагает, что американский стелс-истребитель успеет запустить значительное количество ракет до того как Су-35 приблизится к нему на расстояние, позволяющее открыть огонь.
При этом российский истребитель, как считают аналитики, способен обнаружить американский самолет-невидимку при помощи наземных РЛС низких частот, инфракрасных поисково-следящих систем и пассивной фазированной антенной решетки.
В целом эксперты полагают, что оценить шансы двух истребителей можно только после проведения реального воздушного боя между Су-35 и F-35.
Су-35 введен в эксплуатацию в 2014 году. На сегодняшний день на вооружении у российской армии стоят 68 истребителей данного образца.
F-35 принят на вооружение американской армией в 2015 году.
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