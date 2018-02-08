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В РФ началась опытно-боевая эксплуатация истребителя Су-57
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В России началась опытно-боевая эксплуатация истребителя Су-57 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости / Максим Блинов
Российские военные начинают опытно-боевую эксплуатацию истребителей пятого поколения Су-57, сообщил замминистра обороны РФ Юрий Борисов.
"Мы берём Су-57 уже для опытно-боевой эксплуатации, а госиспытания первого этапа закончились", — сказал Борисов журналистам в четверг в ходе посещения "Комсомольского-на-Амуре авиационного завода им. Гагарина" (КнААЗ).
Он заявил, что в 2018 году будет подписан контракт на поставку установочной партии Су-57.
"В этом году мы законтрактуем первую партию боевых самолётов Су-57 для Вооруженных сил, мы будем контрактовать сначала первую эскадрилью — 12 самолетов", — заявил Борисов.
По его словам, первые два самолёта из этой партии могут поступить в войска уже в 2019 году. Он добавил, что ранее в рамках опытно-конструкторской работы по ПАК ФА было изготовлено 12 самолётов, 10 из которых активно участвуют в лётных испытаниях.
Отвечая на вопрос о работе нового двигателя для ПАК ФА, замглавы военного ведомства ответил: "Пока трудно судить, потому что у нас был всего один полет. Вроде все нормально, но вы понимаете, это комплекс испытаний, долго надо летать. Как правило, такие испытания длятся два-три года", — сказал Борисов.
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