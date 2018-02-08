В РФ началась опытно-боевая эксплуатация истребителя Су-57

В России началась опытно-боевая эксплуатация истребителя Су-57

"Мы берём Су-57 уже для опытно-боевой эксплуатации, а госиспытания первого этапа закончились", — сказал Борисов журналистам в четверг в ходе посещения "Комсомольского-на-Амуре авиационного завода им. Гагарина" (КнААЗ). Российские военные начинают опытно-боевую эксплуатацию истребителей пятого поколения Су-57, сообщил замминистра обороны РФ Юрий Борисов

"В этом году мы законтрактуем первую партию боевых самолётов Су-57 для Вооруженных сил, мы будем контрактовать сначала первую эскадрилью — 12 самолетов", — заявил Борисов. Он заявил, что в 2018 году будет подписан контракт на поставку установочной партии Су-57.

По его словам, первые два самолёта из этой партии могут поступить в войска уже в 2019 году. Он добавил, что ранее в рамках опытно-конструкторской работы по ПАК ФА было изготовлено 12 самолётов, 10 из которых активно участвуют в лётных испытаниях.