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«Оружие Победы» всплыло на иракском черном рынке
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«Оружие Победы» всплыло на иракском черном рынке 

Lenta.ru 5 часов назад
Фото: Фото: Telegram-канал Directorate 4
Сотрудники организации Conflict Armament Research, отслеживающей применение различного вооружения в конфликтах и его перемещения по миру, показали оружие, которое было найдено в столице Ирака Багдаде и встречается на черном рынке страны. Внимание на ряд находок обратил Telegram-канал Directorate 4, который занимается мониторингом деятельности террористов.
В частности, канал опубликовал фотографию, на которой запечатлены обнаруженные в Багдаде винтовка Мосина 1933 года выпуска и пистолет-пулемет Шпагина (ППШ) 1945 года. Как отмечает Directorate 4, если винтовка Мосина еще пользуется некоторой популярностью среди снайперов различных формирований, то ППШ уже давно не попадал в поле зрения наблюдателей.
Так, несколько этих пистолетов-пулеметов американские военнослужащие захватили у боевиков террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) в 2016 году и тогда же демонстрировали их в качестве трофеев. При этом известно, что ППШ все еще используют различные группировки.
7,62-миллиметровый пистолет-пулемет образца 1941 года системы Шпагина (ППШ) был разработан советским конструктором Георгием Шпагиным в 1940 году. В том же году он был принят на вооружение Красной армией. ППШ считался одним из основных пистолетов-пулеметов советских Вооруженных Сил в годы Великой Отечественной войны и стал одним из символом Победы.
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