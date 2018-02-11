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МиГ-25 потягались с израильскими истребителями
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Советские перехватчики потягались с израильскими истребителями в Сирии 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Сирийские правительственные войска в ходе отражения налетов израильской авиации задействовали легендарные советские перехватчики МиГ-25ПД. Об этом сообщает «Вестник Мордовии».
«Последние оставшиеся в летном состоянии МиГ-25 как раз должны базироваться на авиабазе Тьяс (Т4), в районе которой израильская группа самолетов и наносила удар по предполагаемому пункту управления иранским БПЛА», — пояснил изданию эксперт Юрий Лямин.
По данным «Вестника Мордовии», весь авиапарк МиГ-25 несколько лет назад насчитывал около 40 самолетов, из них около 30 — перехватчики. Эти самолеты, известные также как «Летучие лисицы» (Foxbat), долгое время не привлекались к выполнению боевых задач и совершали только редкие патрульные вылеты.
При этом, как отмечает издание, «лисицы», несмотря на свой солидный срок эксплуатации, по-прежнему могут доставить «массу неприятностей даже высокотехнологичным ВВС Израиля».
>> Израильские истребители ударили по Сирии
10 февраля сирийские системы ПВО подбили несколько самолетов ВВС Израиля после того, как те нанесли авиаудар по военным объектам на территории страны. В пресс-службе израильской армии рассказали о крушении одного самолета F-16, принимавшего участие в авианалете, который сопровождался массированным зенитным огнем с земли.
В ночь на субботу израильские военные перехватили иранский беспилотный летательный аппарат, который вторгся в воздушное пространство страны из Сирии. После этого израильские самолеты нанесли удар по «иранским целям» на территории соседней страны.
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