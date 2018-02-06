Россия получит гиперзвуковое оружие в 2020-е годы. Об этом заявил гендиректор корпорации «Тактическое военное вооружение» Борис Обносов.
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«Это где-то 2020-е годы, всё это зависит от множества различных обстоятельств и называть точную дату было бы опрометчиво», — приводит его слова РИА Новости.
Обносов отметил, что создаваемое корпорацией высокоточное оружие по потенциалу приближается к ядерному.
Ранее глава комитета Совета Федерации по обороне Виктор Бондарев заявил, что новейшее гиперзвуковое оружие скоро начнёт поступать на вооружение российской армии.