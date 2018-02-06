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Западные СМИ признали превосходство российских ПВО
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Западные СМИ признали превосходство российских ПВО над американскими 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
Фото: ТАСС
Российская система противовоздушной обороны значительно лучше, чем аналогичные вооружения США и их союзников, пишет Business Insider.
Преимущество российских систем эксперты объясняют «многослойностью» их действия. В частности, указывается на то, что ЗРК С-400 оберегает и от бомбардировщиков и истребителей, и от баллистических ракет, в то время как самоходный ЗРПК «Панцирь-С1» обеспечивает защиту от крылатых ракет и низколетящих воздушных целей — например, беспилотников. Этот тандем, считают эксперты, создает систему, у которой нет западных аналогов, передает РИА «Новости».
В США же воздушное пространство охраняют а ЗРК «Пэтриот», «Авенджер» и ПЗРК «Стингер». Аналитик Центра военно-морского анализа Джеффри Эдмондс отмечает, что эта система не обеспечивает такой же надежной защиты отдельно взятого пространства, как российская, так как ставка делается на «бесконтактную модель боя». Ведущую роль в этом случае отдают авиации, а война выигрывается без масштабного вторжения на территорию противника. Эдмондс называет примерами операции в Афганистане, Ираке, Ливии и Югославии.
Он отмечает, что именно поэтому для России в любом конфликте с США главной задачей является защита от массированной атаки с воздуха — и многослойная оборона выстроена с учетом этой урозы.
Пентагон, считает Эдмондс, с подобными оппонентами еще не сталкивался. Именно поэтому в системах ПВО преимущество у России.
Отметим, что недавно американские СМИ выступили как раз с критикой российских ПВО, которые допустили уничтожение самолетов в Хмеймиме благодаря минометному обстрелу. Тогда отмечалось, что американское оружие могло бы сбить эти снаряды, а у России таких средств ПВО не оказалось.
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