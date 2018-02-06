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Латвия отреагировала на размещение «Искандеров» в Калининграде
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Латвия отреагировала на размещение «Искандеров» в Калининграде 

Деловая газета «Взгляд» 6 февраля 2018
Фото: ТАСС
Если Россия разместит «Искандеры» в Калининградской области на постоянной основе, это будет интерпретироваться как шаг в направлении дестабилизации ситуации, заявил посол Латвии в России Марис Риекстиньш.
Риекстиньш сказал также, что Россия якобы не информировала о размещении этих ракет, и странам НАТО придется обсудить ответные шаги, если «Искандеры» будут размещены в Калининградской области на постоянной основе, передает новостной портал DELFI.
«Я не сказал бы, что в настоящий момент мы чувствуем военную угрозу со стороны России. Думаю, что оборона и политика сдерживания НАТО несколько лет очень успешно работали и продолжат работать», — добавил посол Латвии в России.
Напомним, Россия в конце января завершила строительство парковых зон для ракетных комплексов «Искандер-М» в Северной Осетии и Калининградской области.
В ответ в НАТО заявили, что это вызывает рост напряженности в отношениях между Россией и Североатлантическим Альянсом.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что означает для НАТО и стран Прибалтики развертывание «Искандеров».
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