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Китай провел испытания комплекса ПРО средней дальности
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Китай провел испытания комплекса ПРО средней дальности 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
Народно-освободительная армия Китая провела успешные испытания комплекса ПРО средней дальности наземного базирования. Об этом сообщило во вторник министерство обороны КНР.
"5 февраля Китай в пределах национальной территории провел технические испытания противоракетного комплекса наземного базирования средней дальности. Все поставленные цели были достигнуты", — говорится в сообщении ведомства.
Тип задействованных при испытаниях ракет, а также системы перехвата в заявлении минобороны не указываются.
"Испытания являются оборонительными и не направлены против других государств", — подчеркивается в сообщении оборонного ведомства.
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