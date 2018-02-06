Китай провел испытания комплекса ПРО средней дальности 

"5 февраля Китай в пределах национальной территории провел технические испытания противоракетного комплекса наземного базирования средней дальности. Все поставленные цели были достигнуты", — говорится в сообщении ведомства.

Народно-освободительная армия Китая провела успешные испытания комплекса ПРО средней дальности наземного базирования. Об этом сообщило во вторник министерство обороны КНР.