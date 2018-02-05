«Искандеры» обеспокоили НАТО

Развертывание «Искандеров» в Калининградской области вызывает рост напряженности между Россией и НАТО. Об этом заявил ответственный сотрудник в аппарате альянса, передает «Интерфакс».
Между тем, собеседник агентства отметил, что для НАТО планы России по развертыванию ракетных комплексов не являются новостью: о разработке «Искандеров» РФ объявила еще в 1990-х годах.
«В духе транспарентности мы с нетерпением ожидаем услышать больше об этом от России. Важно определить точную ситуацию. НАТО насторожена, мы знаем это оружие, но также знаем, что русские давно перемещают свои вооружения в Калининград и из него», — сказал источник.
Ранее президент Литвы Даля Грибаускайте назвала размещение «Искандеров» в Калининградской области угрозой «половине государств Европы».