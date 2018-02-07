Киев увидел «руку Москвы» в скандале с МиГ-21 

Украинская госкомпания «Укрспецэкспорт» назвала «недобросовестной конкуренцией со стороны России» сообщения СМИ о том, что Хорватия хочет вернуть плохо отремонтированные Украиной истребители. Об этом сообщила пресс-служба компании.
Как сообщили представители «Укрспецэкспорт», пока компания не получала каких-либо претензий от Министерства обороны Хорватии. По их словам, сообщения об этом являются неправдой, которая «обусловлена только недобросовестной конкуренцией со стороны России».
Ранее хорватское издание Jutarnji List, ссылаясь на источник в военном ведомстве страны, написало, что Хорватия вернет четыре истребителя МиГ-21, отремонтированные на украинских предприятиях, так как в самолетах были обнаружены утечки топлива, а навигационное оборудование было неисправно.