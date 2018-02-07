Киев увидел «руку Москвы» в скандале с МиГ-21

Украинская госкомпания «Укрспецэкспорт» назвала «недобросовестной конкуренцией со стороны России» сообщения СМИ о том, что Хорватия хочет вернуть плохо отремонтированные Украиной истребители. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Как сообщили представители «Укрспецэкспорт», пока компания не получала каких-либо претензий от Министерства обороны Хорватии. По их словам, сообщения об этом являются неправдой, которая «обусловлена только недобросовестной конкуренцией со стороны России».