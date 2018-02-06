Ещё
Морские пехотинцы Северного флота осваивают новые вездеходы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Морские пехотинцы Северного флота осваивают новые вездеходы 

ТК «Звезда» 4 часа назад
Фото: Минобороны РФ / mil.ru
Водители гусеничной техники высокой проходимости отработали преодоление искусственных препятствий на полигоне соединения, а также совершенствовали навыки вождения на пересечённой местности по бездорожью и в глубокому снегу.
В бригаде морской пехоты Северного флота состоялись занятия с личным составом по вождению гусеничной техники высокой проходимости: двухзвенных вездеходов ТТМ и ДТ-10ПМ, поступивших на вооружение сухопутных и береговых войск.
Всего в морскую пехоту было направлено 10 модернизированных вездеходов «Витязь». Все они успешно прошли испытания в условиях Арктики и Крайнего Севера.
В ходе занятий водители вездеходов отработали преодоление искусственных препятствий на полигоне соединения, а также совершенствовали навыки вождения гусеничных машин на пересечённой местности по бездорожью и в глубокому снегу.
Занятия проходили в дневное и в ночное время в соответствии с планом боевой подготовки бригады морской пехоты в зимнем периоде обучения.
На следующем этапе профессиональной подготовки водители вездеходов отработают управление машинами в ограниченном пространстве. Они будут тренироваться на макетах, имитирующих ворота твиндека десантного корабля, а затем в рамках морской десантной подготовки осуществят погрузку на реальный десантный корабль.
ТК «Звезда»: последние новости
СМИ: Хорватия намерена вернуть Украине неисправные истребители МиГ-21 Китай успешно испытал комплекса ПРО средней дальности Пентагон заявил о планах Финляндии закупить у США зенитные ракеты на 730 млн долларов
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Китай назвал российские Су-25 старьем436
Россия поставила Украине оружие «сдерживания агрессора»242
Эстония отмежевалась от России81
Межпланетный рай: невероятные снимки Чернобыля34
О тату уголовной звезды высказались российские воры в законе19
Видео
00:00
Питон проглотил оленя на глазах у туристов
Путешествия В мире
00:15
Друг на друга: ДТП в Москве
ДТП Происшествия
00:31
Визит Ан-72 в Турцию связали с ситуацией вокруг Су-25
Армия
00:59
«Искандеры» обеспокоили НАТО
Оружие Армия
04:31
Хорватия потребовала от Украины новые МиГ-21
Оружие Армия
00:36
Стали известны подробности взрыва в подмосковном ЖК
Происшествия
00:10
Поклонская помечтала о Париже
Политика Европа
00:31
Названа причина крушения Су-25
Происшествия Армия
00:21
Опубликовано видео последствий взрыва в Подмосковье
Происшествия
01:27
Тело пилота Су-25 пытаются вернуть в Россию
Происшествия Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение