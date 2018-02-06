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НАТО отреагировало на размещение «Искандеров» под Калининградом
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НАТО насторожилось из-за развертывания «Искандеров» под Калининградом 

Деловая газета «Взгляд» 5 часов назад
Фото: РИА Новости
В НАТО заявили, что строительство парковых зон для ракетных комплексов «Искандер-М» в Калининградской области вызывает рост напряженности в отношениях между Россией и Североатлантическим Альянсом.
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«Мы видели сообщения прессы о том, что Россия развертывает ракеты «Искандер» в Калининграде. Это не новость. Мы знаем, что данное развертывание является частью многолетнего российского плана модернизации. Россия объявила о разработке ракетной системы «Искандер» в 1990-х годах. Любое развертывание вблизи наших границ ракет, которые могут нести ядерные боеголовки, не способствует снижению напряженности», — цитирует «Интерфакс» сотрудника аппарата НАТО.
Собеседник также сообщил, что НАТО «в духе транспарентности» с нетерпением ожидает услышать больше информации о развертывании «Искандеров».
«НАТО насторожено, мы знаем это оружие, но также знаем, что русские давно перемещают свои вооружения в Калининград и из него», — отметил он.
В конце января в Северной Осетии и Калининградской области завершили строительство парковых зон для ракетных комплексов «Искандер-М».
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