В Израиле создали «суперпулю»

Израильские оружейники создали «суперпулю»

Израильская компания по производству боеприпасов Israel Military Industries (IMI) официально объявила о создании "суперпули", сообщает оружейный портал DefenseWorld.

Новая разработка компании имеет калибр 5,56 миллиметра и пока не получила официального названия.

Сами разработчики называют ее "суперпулей" по результатам испытаний. Они показали, что у боеприпаса, по сравнению с бронебойной пулей калибра 7,62, на 30 процентов улучшена кучность попадания с дистанции 550 метров.

"Новые суперпули дают винтовкам улучшенные возможности при одновременном повышении огневой мощи, которая стала эквивалентной пулемёту FN MAG. Они также уменьшают вес, который солдат должен нести на поле боя", — рассказал порталу руководитель подразделения боеприпасов компании IMI Исраэль Шмиловиц. Разработчики также сообщают, что в ходе испытаний новые пули "прошивали" стальные бронеплиты толщиной 3,4 миллиметра на дистанции 800 метров. Это примерно соответствует показателям бронебойных пуль калибра 7,62.

О том, когда новые боеприпасы будут приняты на вооружение израильской армией, пока не сообщается.