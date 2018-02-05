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Япония обвинила РФ из-за гонки ядерного вооружения
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Япония обвинила Россию в развязывании новой гонки ядерного вооружения 

ТАСС 5 февраля 2018
Фото: ТАСС
Япония считает, что разработка Россией новых ядерных вооружений заставила США включиться в гонку с ней. Такую позицию в четверг в ходе прений в национальном парламенте выразил глава МИД Японии Таро Коно.
"Нестабильность в текущий мир ядерного оружия вносят не США, а Россия, которая, следуя своей военной доктрине, ведет разработку тактических боеголовок с маломощными зарядами", — утверждал Коно. По его словам, именно Россия "поставила США в такую ситуацию, что им пришлось начать разработку" такого вида вооружений. В то же время глава японского внешнеполитического ведомства выразил твердую уверенность в том, что "разработка такого вооружения ведется США не для того, чтобы использовать его против КНДР".
В опубликованной на прошлой неделе обновленной ядерной доктрине США изложены планы уменьшения мощности части имеющихся у них в наличии ядерных боеголовок для баллистических ракет подлодок, а также разработки крылатой ракеты морского базирования с ядерным боезарядом. С точки зрения стратегов Пентагона, такая крылатая ракета позволит США обеспечить "нестратегическое [ядерное] региональное присутствие". По утверждениям разработчиков доктрины, ее создание не нарушает положения российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Более того, данная ракета, как заявляется в документе, станет одной из форм ответа США на "нарушения Россией" ДРСМД.
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