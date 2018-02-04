Пентагон собрался «спасти» планету

Пентагон изучает реакцию ДНК человека на воздействие биологического оружия — Defense News

Пентагон озаботился спасением жителей планеты от биологического оружия массового поражения.

Управление перспективных исследовательских проектов Пентагона ( DARPA ) занимается изучением реакции клеток ДНК человека на воздействие биологического оружия массового уничтожения, в рамках программы ECHO (Epigenetic Characterization and Observation), сообщает издание Defense News.

По данным ученых, цель их работы «раннее выявление воздействия агентов оружия массового поражения на организм человека». Точнее исследователи находят тот участок ДНК, который отвечает за хранение «биологической записи» о воздействии на организм человека внешней среды.

Один из руководителей проекта ECHO Эрик ван Гисон заявил журналистам, что анализ данных, которые хранит человеческая ДНК, может позволить «идентифицировать типы угроз ОМУ, к которым человек предрасположен», а это даст возможность противостоять таким угрозам.

По словам исследователя, разработка ведется исключительно в медицинских целях. Однако не совсем понятно, почему тогда ею занимается ведомство DARPA, находящееся в подчинении Пентагона.

В октябре 2017 года президент России Владимир Путин задался вопросом о сборе биологических материалов россиян, которые с неизвестными целями вывозят из РФ представители иностранных государств, в том числе США.

Позднее в Пентагоне признали, что собирали биоматериал у граждан России, но объяснили это тем, что это было непреднамеренно и делалось для изучения опорно-двигательного аппарата.