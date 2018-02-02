В США назвали условия применения ядерного оружия

США допускают применение атомного оружия в ответ на неядерное нападение

Американская администрация не исключает применения атомного оружия в случае неядерного нападения на Соединенные Штаты. Об этом заявил в пятницу первый заместитель министра обороны США Патрик Шанахан, комментируя новую американскую ядерную доктрину.

>> США испугались секретного ядерного оружия России "США изучат возможность применения ядерных вооружений лишь в чрезвычайных обстоятельствах, чтобы защитить жизненно важные интересы США, их союзников и партнеров. Ядерная доктрина проясняет давнюю политику и гласит, что чрезвычайные обстоятельства могут включать в себя существенное неядерное стратегическое нападение", — сказал замглавы Пентагона.

Как он утверждал, "это пояснение имеет стабилизирующее воздействие".

"Оно снижает риск применения ядерного оружия кем бы то ни было", — считает Шанахан.

"Ядерная доктрина содержит рекомендации к поддержанию эффективности нашего сдерживания. В том числе это подразумевает снижение мощности боезарядов боеголовок ракет, размещенных на подводных лодках, а также размещение крылатых ракет морского базирования", — сказал Шанахан. Также он отметил, что изложенные в новой ядерной доктрине США рекомендации не требуют расширения ядерного арсенала страны и создания новых боеголовок.

"Никакие из рекомендаций не требуют создания новых ядерных боеголовок и расширения ядерного арсенала", — сказал он.