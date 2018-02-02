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В США назвали условия применения ядерного оружия
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США допускают применение атомного оружия в ответ на неядерное нападение 

ТАСС 1 час назад
Фото: AP Photo / Juan Carlos Llorca
Американская администрация не исключает применения атомного оружия в случае неядерного нападения на Соединенные Штаты. Об этом заявил в пятницу первый заместитель министра обороны США Патрик Шанахан, комментируя новую американскую ядерную доктрину.
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"США изучат возможность применения ядерных вооружений лишь в чрезвычайных обстоятельствах, чтобы защитить жизненно важные интересы США, их союзников и партнеров. Ядерная доктрина проясняет давнюю политику и гласит, что чрезвычайные обстоятельства могут включать в себя существенное неядерное стратегическое нападение", — сказал замглавы Пентагона.
Как он утверждал, "это пояснение имеет стабилизирующее воздействие".
"Оно снижает риск применения ядерного оружия кем бы то ни было", — считает Шанахан.
Также он отметил, что изложенные в новой ядерной доктрине США рекомендации не требуют расширения ядерного арсенала страны и создания новых боеголовок.
"Ядерная доктрина содержит рекомендации к поддержанию эффективности нашего сдерживания. В том числе это подразумевает снижение мощности боезарядов боеголовок ракет, размещенных на подводных лодках, а также размещение крылатых ракет морского базирования", — сказал Шанахан.
"Никакие из рекомендаций не требуют создания новых ядерных боеголовок и расширения ядерного арсенала", — сказал он.
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