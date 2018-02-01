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Раскрыто происхождение новейшей украинской ракеты
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Раскрыто происхождение новейшей украинской крылатой ракеты 

Lenta.ru 6 часов назад
Фото: Совет национальной безопасности и обороны Украины
Испытанная Украиной первая собственная крылатая ракета создана КБ «Луч» в рамках ОКР «Нептун» на основе российской противокорабельной ракеты 3М24 комплекса Х-35У. Об этом пишет военный блог bmpd, который ведут сотрудники московского Центра анализа стратегий и технологий.
«Напомним, что в советский период серийное производство ракет 3М24 (Х-35) планировалось организовать на Харьковском авиационном заводе (нынешнее ХГАПП), так что на Украине имеется, видимо, полный комплект производственно-конструкторской документации на эту ракету, как и ведется производство ее двигателя», — отмечают эксперты.
Разработчиком противокорабельной ракеты 3М24 комплекса «Уран» выступает головное предприятие АО «Корпорация Тактическое ракетное вооружение» (бывшее ГНПЦ «Звезда-Стрела»), расположенное в подмосковном Королеве.
Аналитики, ссылаясь на имеющиеся фото— и видеоматериалы тестов, полагают, что Украина провела бросковые испытания макета ракеты, у которого был отключен турбореактивный двигатель и отсутствовала система управления.
Эксперты отмечают, что основной проблемой Украины при разработке «Нептуна» является «создание системы управления и в первую очередь активной радиолокационной головки самонаведения, компетенции в чем у украинских предприятий отсутствуют практически полностью». По данным bmpd, в настоящее время разработкой подобных систем в инициативном порядке занимается киевское частное ООО «Радионикс». Также новая ракета должна получить систему инерциально-спутниковой коррекции с использованием приемников ГЛОНАСС и GPS, для чего, вероятно, будет «использоваться коммерчески доступная аппаратура американского производства».
Максимальная дальность стрельбы ракеты «Нептун» составит 280 километров, комплекс планируется к созданию в вариантах наземного, корабельного и авиационного базирования, отмечает bmpd. При этом первоочередное внимание будет уделяться наземному варианту.
Первые испытания собственной крылатой ракеты Украина провела 30 января. Ракета наземного базирования, отметил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Александр Турчинов, способна поражать наземные и морские цели и стала «еще одним существенным аргументом для сдерживания агрессора».
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