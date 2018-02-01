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Американский щит ПВО оказался дырявым
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Американский щит ПВО оказался дырявым 

Дни.ру 23 часа назад
Фото: wikipedia.org
Испытание на Гавайях американской зенитной ракеты SM-3, которой оборудован комплекс противоракетной обороны Aegis, окончилось неудачей. Зенитная ракета SM-3, которой оборудован комплекс Aegis, не смогла перехватить запущенную с самолета воздушную цель.
В Агентстве противоракетной обороны США сами испытания подтвердили, однако об их провальных результатах умолчали. На прошлой неделе Пентагон опубликовал доклад, в котором выразил уверенность, что США смогут защитить свою территорию и территорию Гавайев от "небольшого количества" межконтинентальных ракет и ракет средней дальности КНДР.
Напомню, что летом 2017 года во время испытаний SM-3 также не смогла сбить высокоскоростную цель. Тогда провал списали на человеческий фактор.
RIM-161 Standard Missile 3 (SM-3) — американская зенитная управляемая ракета семейства "Стандарт". Находится на вооружении ВМС США, устанавливается на крейсеры, эсминцы или в виде наземных установок. Кинетическая боевая часть имеет собственный двигатель. Наведение производится автоматически с помощью матричной инфракрасной головки самонаведения, имеющей высокое разрешение.
Является развитием SM-2. Предназначены для уничтожения воздушных целей, в том числе баллистических ракет и боеголовок на заатмосферных высотах.
Размещение ракет SM-3 морского и наземного базирования в северной и южной Европе планируется завершить к 2020 году, что, по мнению многих российских специалистов-ракетчиков, может поставить под вопрос устойчивость стратегических ядерных сил на европейской территории России. А вопрос о возможностях ракеты SM-3 так и стоит открытым. Стоимость ракеты колеблется в диапазоне $12-24 млн
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