Россия испытала замену украинской «Сатане»

На 1-ом Государственном испытательном космодроме в городе Мирный построены объекты для проведения бросковых испытаний перспективного ракетного комплекса стационарного базирования, сообщает Минобороны России

Как отмечает РИА Новости , в пресс-релизе военного ведомства, посвященного приемке военной продукции в 2017 году, говорится об испытаниях жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-28 «Сармат».

В октябре 2017 года сообщалось, что Минобороны России до конца 2017 года планировало провести на космодроме Плесецк два бросковых испытания «Сармат». В ходе них проверяется выход ракеты из шахты.

В декабре того же года « Московский комсомолец » сообщил, что на космодроме Плесецк в Архангельской области успешно прошло первое бросковое испытание «Сармат». Отмечалось, что шахтная пусковая установка и ракета отработали штатно, а ракета пролетела несколько десятков километров и упала в пределах полигона.

Новейшую ракету тяжелого класса РС-28 «Сармат» планируется принять на вооружение в 2019-2020 годах. ОКР по проекту начались в 2011 году, создаваемая ракета сменит разработанный и производимый в УССР комплекс «Воевода» («Сатана»). Стартовая масса ракеты составит менее 110 тонн, дальность превысит 11 тысяч километров, МБР будет нести 10-15 разделяемых боеголовок мощностью до 750 килотонн каждая.