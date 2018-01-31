Ещё
Новую ракету Украины сравнили с советским «Ураном»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Сети заметили сходство новой украинской ракеты с советским «Ураном» 

РИА Новости 2 часа назад
Пользователи Сети обратили внимание на сходство новой украинской крылатой ракеты, испытанной во вторник, с советской разработкой конца 1970-х годов — ракетой Х-35, входящей в состав комплекса "Уран".
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов опубликовал видео испытаний и заявил, что ракету полностью разработали украинские конструкторы предприятия "Луч" в сотрудничестве с другими государственными и частными компаниями.
"На фото от Турчинова — классическая советская противокорабельная ракета Х-35, с дальностью полета 250 км. Разработка конца 70-х", — солидарен с ним Andron45912806.
"С такими темпами наращивания вооружения, скоро можно будет и не возвращать долги, которые украинские чиновники получили у международных партнёров для развития Украины и успешно присвоили себе. МВФ будет молчать в тряпочку", — предлагает Сергей Шк.
Ранее член-корреспондент Российской академии ракетно-артиллерийских наук (РАРАН), доктор военных наук Константин Сивков усомнился в том, что речь идет о стратегических крылатых ракетах. По его словам, Украина могла испытать ракету малого радиуса, которая "собой ничего не представляет".
РИА Новости: последние новости
Эксперт назвал слова Госдепа об "опасных полетах" безосновательными Минобороны решило принять на вооружение новые автоматы Эксперт прокомментировал выводы в США о превосходстве российских дронов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Госдеп назвал конечную цель антироссийских санкций521
Шевченко назвал причину драки со Сванидзе688
Сенат требует от Белого дома объяснить визит Нарышкина27
Пчела из «Бригады» назвал сериал преступлением против РФ122
Перехват разведчика США у границ РФ показали на видео115
Видео
01:18
Шевченко назвал причину драки со Сванидзе
Общество
00:14
Представлена новая Nokia 3310
Гаджеты Наука и техника
00:00
Новую ракету Украины сравнили с советским «Ураном»
Оружие Армия
01:18
Федотов извинился за драку Шевченко и Сванидзе
Общество
04:34
В США рассказали о сроках введения новых санкций
Политика
02:06
Путин пошутил над поправившим его Михалковым
Политика
04:34
В «Кремлевский доклад» вошло все руководство правительства
Политика Другое
01:11
Дворовые разборки: за «скорой» приехали следователи
Происшествия Статьи
00:04
Перехват разведчика США у границ РФ показали на видео
Армия
04:34
За «кремлевским докладом» последуют санкции
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение