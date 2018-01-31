Новую ракету Украины сравнили с советским «Ураном»

В Сети заметили сходство новой украинской ракеты с советским «Ураном»

Пользователи Сети обратили внимание на сходство новой украинской крылатой ракеты, испытанной во вторник, с советской разработкой конца 1970-х годов — ракетой Х-35, входящей в состав комплекса "Уран".

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов опубликовал видео испытаний и заявил, что ракету полностью разработали украинские конструкторы предприятия "Луч" в сотрудничестве с другими государственными и частными компаниями.

Найди 10 отличий от советской ракеты Х-35Э. pic.twitter.com/eVE4SoKexZ— Vasilyi (@PupkinVasilyi) 30 января 2018 г.

"На фото от Турчинова — классическая советская противокорабельная ракета Х-35, с дальностью полета 250 км. Разработка конца 70-х", — солидарен с ним Andron45912806.

"С такими темпами наращивания вооружения, скоро можно будет и не возвращать долги, которые украинские чиновники получили у международных партнёров для развития Украины и успешно присвоили себе. МВФ будет молчать в тряпочку", — предлагает Сергей Шк.