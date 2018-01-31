США признали преимущество России по гиперзвуку

Пентагон заявил об утраченном США преимуществе в разработке гиперзвукового оружия

США уступили техническое преимущество в разработке гиперзвукового оружия, в то время как Россия и Китай продвинулись в создании таких систем. Это признал во вторник на встрече с группой журналистов, включавшей корреспондента ТАСС , заместитель председателя Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Пол Селва.

"Мы потеряли наше техническое преимущество по гиперзвуку, [но] мы не проиграли битву по гиперзвуку", — заявил он. По словам военачальника, "Россия и Китай довольно умело продвинулись по гиперзвуку". При этом он отметил, что Китай превратил такого рода разработки в "национальную программу". "Китай готов потратить от десятков до сотен миллиардов [долларов] на решение проблем полета гиперзвуковых [аппаратов]", — сказал заместитель главы КНШ.

Как он уточнил, Вашингтон "руководствуется другим подходом, который предусматривает создание семейства гиперзвуковых систем". США "усердно работают" над тем, чтобы сделать более маневренными гиперзвуковые летательные аппараты и придать им способность преодолевать средства ПРО противника, что "является проблемой системы управления полетом", пояснил военачальник.

Он поставил под сомнение необходимость разработки пилотируемых гиперзвуковых аппаратов в будущем. "При ситуации, когда вы можете создавать гиперзвуковое оружие, гиперзвуковая платформа, вероятно, не является обязательным требованием", — подчеркнул Селва, предположив, что такой проект едва ли получил бы в США финансирование.

Заместитель руководителя КНШ также рассказал, что в Соединенных Штатах над разработкой новейших гиперзвуковых аппаратов работают три центра — Управление перспективных исследовательских программ минобороны , ВМС и еще один, назвать который он отказался.