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Волкер рассказал о подготовке Javelin к передаче Украине
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Волкер рассказал о подготовке Javelin к передаче Украине 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Reuters
Вашингтон и Киев работают над подготовкой передачи Украине противотанковых ракетных комплексов Javelin, сообщил спецпредставитель США на Украине Курт Волкер.
По его словам, на подготовку требуется время. Нужно подготовить «объекты, где все будет сохраняться, способы передачи», передает ТАСС со ссылкой на «Радио Свобода».
Конкретных сроков Волкер не назвал, заявив лишь, что идет работа над тем, как транспортировать Javelin и «привлечь к работе вооруженных сил».
Волкер подчеркнул, что Javelin «полезны только тогда, когда есть танковый приступ».
Напомним, украинский президент Петр Порошенко заявлял, что «Джавелины» будут поставлены Киеву за счет средств американского бюджета. Их могут передать Украине в течение полугода.
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