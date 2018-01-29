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Самый большой дрон создадут в Китае
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Дрон грузоподъемностью более 20 тонн создадут в Китае 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: Bai Guolong / ZUMAPRESS.com / Globallookpress
Китайский производитель военных дронов займется разработкой самого большого в мире грузового беспилотника.
Китайская компания Tengoen создаст беспилотник, способный поднимать рекордные грузы, сообщил портал Popular Science.
Отмечается, что машина сможет перевозить до 20 тонн полезного груза на расстояние в 7,5 километров. У дрона, по задумке инженеров, будет восемь моторов, а размах крыльев составит около 40 метров.
Фюзеляж аппарата предполагается сделать из углепластика, что уменьшит общий вес конструкции. Ожидается, что впервые взлететь этот транспортный беспилотник сможет уже в 2020 году.
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