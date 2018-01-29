Самый большой дрон создадут в Китае

Дрон грузоподъемностью более 20 тонн создадут в Китае

Китайский производитель военных дронов займется разработкой самого большого в мире грузового беспилотника.

Китайская компания Tengoen создаст беспилотник, способный поднимать рекордные грузы, сообщил портал Popular Science.

Отмечается, что машина сможет перевозить до 20 тонн полезного груза на расстояние в 7,5 километров. У дрона, по задумке инженеров, будет восемь моторов, а размах крыльев составит около 40 метров.

Фюзеляж аппарата предполагается сделать из углепластика, что уменьшит общий вес конструкции. Ожидается, что впервые взлететь этот транспортный беспилотник сможет уже в 2020 году.