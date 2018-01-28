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США станут сбивать ракеты при помощи артиллерии
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США планируют сбивать ракеты при помощи артиллерии 

ТК «Звезда» 6 часов назад
Фото: army.mil
Пентагон ведет разработку артиллерийской системы противоракетной обороны.
Пентагон озаботился дороговизной своих противоракетных комплексов и намерен сделать более «бюджетный» вариант борьбы с ракетами при помощи артиллерии.
Согласно планам министерства обороны США, один выстрел противоракетным снарядом из гаубицы калибра 155 мм составит не более 100 тысяч долларов, тогда как пуск противоракеты из комплекса Patriot обходится в три миллиона долларов, сообщает Breaking Defense.
Таким образом в Пентагоне намерены обезопасить важные объекты от массированного обстрела ракетами, так как в случае массового удара система ПРО потеряет свою эффективность, так как на одну ракету противника необходимо не менее двух ракет-перехватчиков, а установка систем Patriot, THAAD и GBI по всей территории США обойдется налогоплательщикам в очень крупную сумму.
Британская компания BAE Systems, поставляющая США гаубицы М777, уже начала разработку специальных снарядов HVP (Hyper Velocity Projectile) с увеличенной начальной скоростью. Предполагается использовать подобные снаряды против ракет, не имеющих маневрирующей головной части.
Также будет создана версия снаряда HVP для корабельных орудий. При этом полет снаряда можно будет корректировать.
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