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США рассказали о бессилии перед танками РФ в Донбассе
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Волкер рассказал о поставках оружия на Украину 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Объемы поставок американского вооружения малы по сравнению с количеством российских танков на Донбассе. Об этом заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер в интервью ВВС, передает «Московский комсомолец».
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Вооружение, которое США поставляет на Украину, Волкер назвал «оборонительным» и не предназначенным для наступательных операций. Он также пояснил, что «объемы поставок довольно небольшие по сравнению с количеством танков, которые Россия разместила на востоке Украины».
«Украина, будучи самостоятельной страной, имеет право защищать себя от агрессии», — сказал Волкер.
В конце декабря 2017 года СМИ сообщали о намерении президента США Дональда Трампа одобрить план поставок Украине 210 противотанковых ракет и 35 пусковых установок на общую сумму 47 млн долларов. По информации американских властей, оружие Киев получит бесплатно. Сообщалось также, что Вашингтон намерен передать Украине крупнокалиберные снайперские винтовки Barrett M107A1, боеприпасы и запчасти на сумму более 41 млн долларов.
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