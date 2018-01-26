США рассказали о бессилии перед танками РФ в Донбассе

Объемы поставок американского вооружения малы по сравнению с количеством российских танков на Донбассе. Об этом заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер в интервью ВВС, передает «Московский комсомолец».
Вооружение, которое США поставляет на Украину, Волкер назвал «оборонительным» и не предназначенным для наступательных операций. Он также пояснил, что «объемы поставок довольно небольшие по сравнению с количеством танков, которые Россия разместила на востоке Украины».
«Украина, будучи самостоятельной страной, имеет право защищать себя от агрессии», — сказал Волкер.
В конце декабря 2017 года СМИ сообщали о намерении президента США Дональда Трампа одобрить план поставок Украине 210 противотанковых ракет и 35 пусковых установок на общую сумму 47 млн долларов. По информации американских властей, оружие Киев получит бесплатно. Сообщалось также, что Вашингтон намерен передать Украине крупнокалиберные снайперские винтовки Barrett M107A1, боеприпасы и запчасти на сумму более 41 млн долларов.