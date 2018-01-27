Bibika или Хлам: На Украине выбирают название для бронемашины

Bibika или Хлам: пользователи не могут выбрать название для нового украинского броневика

«Национальный промышленный портал» Украины объявил конкурс среди подписчиков на название новой украинской бронемашины, которая была создана группой инженеров «Арей» для ВСУ, сообщается в Facebook организации. На Украине выбирают название для новой бронемашины, созданной на основе советской БРДМ-2.

По словам организаторов конкурса, победителю дадут возможность покататься на бронемашине. Читатели были очень воодушевлены предложением портала и написали десятки названий. В их число вошли Bibika, Вжик, Колупатор, Вий, Вундервафля, Каратель, Хлам, Скиталец, Бродяга, Баклан, Бодун, Живчик и прочие.

Однако, зрительские симпатии завоевало название «Хлам», которое набрало больше всего лайков.

Отмечается, что бронемашина создана на базе советской БРДМ-2, но внутри установили огромный жидкокристаллический индикатор, который судя по снимкам работает в качестве спидометра.

Кроме того, в новом броневике был переставлен двигатель. Теперь он находится в передней части машины. Внутрь помещается четыре бойца.