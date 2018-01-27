Bibika или Хлам: На Украине выбирают название для бронемашины

На Украине выбирают название для новой бронемашины, созданной на основе советской БРДМ-2.
«Национальный промышленный портал» Украины объявил конкурс среди подписчиков на название новой украинской бронемашины, которая была создана группой инженеров «Арей» для ВСУ, сообщается в Facebook организации.
По словам организаторов конкурса, победителю дадут возможность покататься на бронемашине. Читатели были очень воодушевлены предложением портала и написали десятки названий. В их число вошли Bibika, Вжик, Колупатор, Вий, Вундервафля, Каратель, Хлам, Скиталец, Бродяга, Баклан, Бодун, Живчик и прочие.
Однако, зрительские симпатии завоевало название «Хлам», которое набрало больше всего лайков.
Отмечается, что бронемашина создана на базе советской БРДМ-2, но внутри установили огромный жидкокристаллический индикатор, который судя по снимкам работает в качестве спидометра.
Кроме того, в новом броневике был переставлен двигатель. Теперь он находится в передней части машины. Внутрь помещается четыре бойца.