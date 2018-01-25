Путину продемонстрировали полет «Петра Дейнекина»

Путину продемонстрировали полет ракетоносца «Петр Дейнекин»

Отмечается, что « Петр Дейнекин » — самый большой самолет с изменяемой геометрией крыла. Его можно назвать одной из наиболее мощных боевых машин в мире.

Решение о возобновлении производства стратегических ракетоносцев на Казанском авиазаводе было принято в 2015 году. В ноябре 2017 года самолет передали на летно-испытательную станцию из цеха окончательной сборки.

Ракетоносец оснащен новой информационной системой управления, позволяющей вести сбор, обработку и вывод полетной информации в единой системе. Усовершенствованы также комплекс контроля и управления топливом и центровкой, система управления двигателями и другие системы.

Модернизация позволит увеличить эффективность Ту-160 на 60%. Самолет способен преодолевать до 12 тысяч км без дозаправки топливом.