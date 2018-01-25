Путину продемонстрировали полет «Петра Дейнекина»

Президент России Владимир Путин посетил Казанский авиационный завод имени С. П. Горбунова. Глава государства пронаблюдал за демонстрационным полетом нового сверхзвукового стратегического ракетоносца «Петр Дейнекин» по программе летных испытаний, сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что «Петр Дейнекин» — самый большой самолет с изменяемой геометрией крыла. Его можно назвать одной из наиболее мощных боевых машин в мире.
Решение о возобновлении производства стратегических ракетоносцев на Казанском авиазаводе было принято в 2015 году. В ноябре 2017 года самолет передали на летно-испытательную станцию из цеха окончательной сборки.
Ракетоносец оснащен новой информационной системой управления, позволяющей вести сбор, обработку и вывод полетной информации в единой системе. Усовершенствованы также комплекс контроля и управления топливом и центровкой, система управления двигателями и другие системы.
Модернизация позволит увеличить эффективность Ту-160 на 60%. Самолет способен преодолевать до 12 тысяч км без дозаправки топливом.
Напомним, Петр Дейнекин, в честь которого назвали самолет, был первым главнокомандующим Военно-воздушных сил России. Он скончался 19 августа 2017 года в возрасте 79 лет.