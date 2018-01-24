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Раскрыты подробности создания нового ядерного оружия США
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Раскрыты подробности создания нового ядерного оружия США 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: US AIR FORCE / Reuters

Национальное управление по ядерной безопасности (НУЯБ) США в настоящее время готовится разработать два новых вида ядерных боезаряда морского базирования. Об этом рассказал бывший глава НУЯБ Фрэнк Клотц в интервью изданию DefenseNews.

В новой ядерной доктрине Соединенных Штатов, части которой были опубликованы в СМИ, говорится о планах производства ядерной боеголовки малой мощности для подводных лодок. Клотц отказался комментировать эти сведения, но заявил, что его ведомство работает в усиленном режиме.

Клотц заметил, что раньше НУЯБ никогда не работало больше, чем над одной программой модернизации и продления ресурса того или иного вооружения. Сейчас же таких проектов — четыре. В частности, серьезная модернизация ждет бомбу для самолетов-бомбардировщиков B61-12 и боеголовки крылатой ракеты W80-4.

Помимо модернизации старых образцов идет работа над разработкой баллистических ракет для подводных лодок и крылатых ракет для надводных кораблей.

По словам Клотца, в течение ближайших 30 лет на военные разработки будет потрачено 350 миллиардов долларов.

13 января сообщалось, что США признали преимущество России в ядерных вооружениях. Оно заключается в большом количестве нестратегических ядерных систем и их разнообразии.

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