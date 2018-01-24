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Раскрыта особенность бомбардировщиков РФ
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National Interest рассказал о новой особенности российских бомбардировщиков 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Антон Денисов

Российские бомбардировщики Ту-95 приобретают новую особенность, которая позволяет им быстро реагировать на изменение ситуации во время боевых действий и внезапное появление новых целей, пишет National Interest, ссылаясь на экспертов.

Как сообщает издание, Ту-95 начинают получают возможность изменять целеуказание для крылатых ракет, которым уже задано направление полета. Операция по борьбе с терроризмом в Сирии показала, что российские бомбардировщики могли использовать СВП-систему (прицельно-навигационный комплекс) для перенаправления ракет.

Кроме того, согласно некоторым докладам, Ту-95 способны изменить целеуказание ракетам, находящимся в воздухе. Эксперты сообщают, что даже если бомбардировщики не обрели эту особенность, она "скорее всего, разрабатывается".

Таким образом, отмечает журнал, США перестали быть единственными обладателями высокоточного оружия.

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