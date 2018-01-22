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«Зеленые человечки» и «зеленые ракеты» напугали Лондон
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Лондон напугали «зеленые человечки», «зеленые танки» и «зеленые ракеты» России 

Деловая газета «Взгляд» 12 часов назад
Фото: РИА Новости

Россия в случае конфликта с НАТО может использовать «маленьких зеленых человечков, большие зеленые танки и огромные зеленые ракеты», заявил начальник британского генштаба Ник Картер.

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Он подчеркнул, что у России «нет единой модели для конфликта с НАТО». По его словам, Россией используется «мультимодальный подход», предусматривающий применение «обычных, нетрадиционных и ядерных компонентов».

«Гибридный вариант, при котором могут быть использованы маленькие зеленые человечки, большие зеленые танки и огромные зеленые ракеты», — приводит его слова РИА «Новости».

Картер отметил, что российское мышление «гибко», а российский Генштаб может «меняться, развиваться, с легкостью усваивать уроки».

В частности, Москва, по словам Картера, «понимает, что демография» не «на стороне» России, поэтому «разрабатывает схемы, требующие меньшего количества живой силы», предусматривающие использование «ракет, беспилотников», сокращение «до двух человек экипажей танков».

«Они разработали согласованные концепции оснащения и подготовки, направленные на использование наших уязвимых сторон: зависимость от коммуникаций и технологий», — заявил Картер.

Он заверил, что британский генштаб ведет анализ того, какие возможности у России есть и как она их может использовать, а все перечисленное не означает возрождения практики «холодной войны».

Напомним, Картер заявил, что Соединенное Королевство будет иметь сложности в противостоянии внешним угрозам, в том числе кибератакам, если на укрепление военного потенциала страны в ближайшее время не направят необходимые ресурсы. Он признал, что вооруженные силы Великобритании уступают по развитию российской армии.

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