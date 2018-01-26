Почему Индия забраковала российские С-400

Переговоры о поставках в Индию российских зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» зашли в тупик и находятся под угрозой срыва, сообщил американский журнал Defense News со ссылкой на источники в индийском Минобороны

Обсуждение контракта, который был предварительно согласован 1,5 года назад президентом Владимиром Путиным и индийским премьером Нарендрой Моди , споткнулось о финансовый вопрос. Москва запрашивает за пять комплексов 5,5 млрд долларов, тогда как Дели готов заплатить не более 4,5 млрд долларов. Кроме того, индийская сторона считает, что Россия назначила слишком высокую цену за обучение тех, кому предстоит обслуживать эти орудия.

Индию также не устраивает отказ Рособоронэкспорта передавать технологии трех типов управляемых ракет. Дели настаивает на том, чтобы в стране было локализовано производство комплектующих, а в контракте прописаны гарантии пожизненного технического обслуживания комплексов. Кроме того, Россия не сформировала предложение по обслуживанию ЗРС и пакету мер по поддержке системы, заявили в Минобороны Индии.

И тут опять вмешались США

Авторы статьи обращают внимание, что о сложностях на переговорах стало известно спустя три месяца после визита в Индию госсекретаря США Рекса Тиллерсона , который объявил о планах серьезно нарастить поставки в страну американских вооружений, включая истребители F-16 и F-18. При этом он заверил, что такую сделку «решительно поддерживает» американский конгресс, а сборку самолетов можно частично организовать на индийской территории, что обеспечит местным специалистам доступ к технологическим решениям, пишет Finanz.ru

Так что не стоит ожидать, что окончательный контракт между Россией и Индией будет подписан в ближайшее время, предупредил один из источников издания. Это противоречит прямо противоположному заявлению российского вице-премьера Дмитрия Рогозина , которое он сделал в конце минувшего декабря.

Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в интервью, которое в четверг было опубликовано на портале Indian Defense News, в свою очередь призвал не торопить события. При этом он подчеркнул, что переговоры находятся на продвинутой стадии, в настоящее время обсуждаются технические детали контракта.

Между молотом и наковальней

«Если в приоритете сдерживание Китая, они купят российские системы. Если Индия больше думает о сотрудничестве с США, конечно, она должна отказаться от этой сделки. Но тогда решение будет приниматься исключительно по политическим мотивам, и такая политика будет явно недальновидной. Российская система С-400 является лучшей в мире в сфере противовоздушной обороны. Она позволяет выявлять воздушные цели на расстояниях порядка 500−600 километров и обеспечивать их уверенный перехват на дальностях не менее 400 километров. Ни одна существующая в мире система не имеет таких возможностей, особенно учитывая, что все это может работать в условиях серьезных радиоэлектронных помех», — отмечает эксперт. США действительно имеют серьезное влияние на Индию и теоретически срыв сделки по поставкам российских средств ПВО вполне возможен, допускает заместитель директора Института стран СНГ , военный эксперт Владимир Евсеев . По его словам, вопрос заключается в том, что для Дели важнее на сегодняшний день — сдерживание Китая или дружба с Вашингтоном.

Американские аналоги, по его словам, намного хуже российских, а стоят дороже. И в Индии это прекрасно понимают. Скорее всего, Дели просто убивает двух зайцев: с одной стороны делает дружеский реверансе в сторону США, с другой — пытается шантажировать Россию, чтобы добиться уступок, в том числе, получить технологии, предполагает аналитик.

Но проблема, по его словам, заключается в том, что даже передача технологий в Индию не обязательно приведет к тому, что они смогут их освоить. К тому же в условиях серьезного сближения между Дели и Вашингтоном Россия обоснованно может опасаться, что технологии, которая она передаст Индии, окажутся в США.

Россия не будет давать Индии технологии еще и потому, что это раскрывает боевые возможности комплексов, которые стоят на вооружении российской армии: они значительно эффективнее тех, что поставляются на экспорт, добавляет доктор военных наук, капитан 1-го ранга запаса Константин Сивков

По его мнению, Индия идет на поводу у американцев, поскольку не уверена в том, что получит российские комплексы в условиях, когда на Россию начнется масштабный информационно-экономический удар.

НАТО у ворот «Судя по событиям, которые идут по периметру нашей страны, США и НАТО ведут непосредственную подготовку к войне с Россией. И в этих условиях Индия, которая могла бы купить эти комплексы, заплатить деньги, а потом, в результате разгрома России, ничего не получить, естественно задумалась», — рассуждает эксперт.

Основания для таких заключений он видит в том, что США, во-первых, активно осваивают транспортную инфраструктуру стран Восточной Европы и даже Белоруссии. «Мой товарищ бывал в Белоруссии и видел в Минске значительное количество американских офицеров. Лукашенко тоже понимает, что опасность для существования России сегодня реально существует», — поясняет К. Сивков.

Во-вторых, по его словам, российские дальневосточные порты — Владивосток, Находка, Большой камень — включены в американскую систему автоматизированного управления поставками материально-технического обеспечения в войска, развернутые в этих регионах. «То есть, они собираются обеспечивать свои войска на территории России, для этого нужны наши порты», — говорит аналитик.

Он также напоминает, что около года назад в СМИ прошла информация о том, что немецкие военные для учений объявили конкурс на русскоязычных граждан Восточной Европы, которые должны быть статистами, изображать русское населении в момент, когда объединенные части НАТО оккупируют русскоговорящий населенный пункт.

Очевидно, что прямо объявлять войну ядерной державе никто не будет. Захват России, по мнению эксперта, будет осуществлен изнутри, путем организации «цветной революции» или иными методами разрушения легитимной власти. И уже в дестабилизированную страну, утратившую способность оказать США адекватный ответный ядерный удар, войдут войска НАТО.

Владимир Евсеев считает, что вероятность подобных событий примерно такая же, как падение крупного астероида на Нью-Дели. Что же касается сделки по С-400, пока рано делать прогнозы, но очевидно, что окончательного решения еще нет, и вся эта история может существенно затянуться.

Но в любом случае, есть достаточно много покупателей, которые хотели бы приобрести эти системы. «И если Индия не найдет деньги на их покупку, то Россия может рассмотреть вопрос о поставках, например, Пакистану. Я не думаю, что Индия будет от этого в восторге. В России сейчас основная проблема не в том, чтобы найти, кому их продать, а в том, что ограничены возможности по производству этих комплексов», — заключает эксперт.